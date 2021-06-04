Российского маньяка, дважды осужденного пожизненно, приговорили к еще почти 10 годам за убийство двух женщин

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова к девяти годам восьми месяцам колонии особого режима за убийство двух женщин в 1995 году.

Об этом сообщили пресс-служба суда и областное управление Следственного комитета.

Речь идет о двух убийствах, в которых Попков сам признался в прошлом году, находясь в колонии.

По данным следствия, он убил и изнасиловал одну женщину в лесу у автобусного предприятия «Автоколонна 1948», а другую — у садового товарищества «Этилен»; тело второй еще не нашли (пункт «з» статьи 102 УК РСФСР).

Попкова, который до 1998 года он работал в милиции, а затем был сотрудником завода «Невская косметика» и охранником, признали виновным в 83 убийстве и трех покушениях с 1992 по 2010 год.

Его задержали в 2012 году, когда он поехал во Владивосток за новой машиной. Через три года его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы по делу об убийстве 22 женщин и двух покушениях на убийство. В 2017 году Попкову предъявили новое обвинение в убийстве еще 59 женщин и вскоре снова осудили пожизненно. // Медиазона