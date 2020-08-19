В Сирии атаковали россиян: среди погибших – генерал

Спустя месяц после подрыва БТР с российскими солдатами в Сирии совершили новую атаку на военнослужащих Вооруженных сил РФ, в результате которой погиб высокопоставленный военный.

Как сообщает Mash, инцидент произошел в районе нефтяного поля Ат-Тайм в 15 км от сирийского Дейр эз-Зора.

В результате атаки погибли шестеро человек: генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, командующий национальной обороны Дейр эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. Еще трое российских военных были ранены.

Данную информацию Минобороны РФ уже подтвердило российским СМИ. В ведомстве пообещали представить погибшего генерала к награде посмертно.

О Гладких известно, что он занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией. // Сегодня