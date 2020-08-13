Пенсионер набросился с топором на «шумного» лифтера

Представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что суд арестовал пенсионера, напавшего на лифтера в Домодедове. Отмечается, что пожилой мужчина был вооружен топором.

Обвиняемому в покушении на убийство 64 года. По его словам, лифтер мешал ему спать.

Инцидент произошёл 9 августа возле двери в квартиру пенсионера. Мужчина дважды ударил лифтера топором по голове.

Отмечается, что потерпевший жил в техническом помещении подъезда, откуда часто раздавалась музыка и другой шум, мешающие остальным жителям. // МК