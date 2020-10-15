В России прокурор изнасиловал подругу после избиения шваброй и раскладушкой 

В апреле 45-летний Афанасьев уволился из прокуратуры по собственному желанию после того, как женщина написала в полицию заявление о том, что он избил ее шваброй и раскладушкой. До этого, по ее словам, он уже неоднократно избивал ее так, «что синяков не оставалось, но [она] даже встать не могла».

В ночь на 11 мая Афанасьев пришел домой к женщине и стал упрекать ее в том, что он лишился работы из-за нее, потребовал вернуть подарки и стал сдирать золотые серьги. «Я начала сопротивляться, и он меня прямо ударил, пнул — головой об стену, за волосы прямо», — вспоминала Наталья в разговоре с «Дождем».

После этого он изнасиловал женщину. «Я легла, меня тошнило прямо, рвало <..> Он встал, говорит: «Раздевайся» <..> трусы свои эти снял — я же лежала с вытянутыми ногами, даже понять не успела — одежду с меня снял, ноги прям раздвинул. Я начала кричать, а он говорит: «Даже цепочка эта на тебе — мое. Я буду делать теперь что хочу, ты должны будешь терпеть»», — говорила она.

Когда она пыталась освободиться, Афанасьев «искусал [ей] костяшки рук, буквально жевал руки». «Вырваться было невозможно, потому что я худая, весом около 50 килограммов, а у него вес примерно около 100 килограммов при росте 188 сантиметров», — отмечала женщина.

После изнасилования он предложил ей не писать новое заявление в полицию, а выйти за него замуж. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

23 мая Афанасьева арестовали по делу об изнасиловании с применением насилия (часть 1 статьи 131 УК), однако 1 июня отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Его дело будут рассматривать в Центральном районном суде Читы.