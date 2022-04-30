Пентагон обвинил Путина в жестокости и разврате

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга с журналистами 29 апреля резко высказался о политике Владимира Путина по отношению к Украине.

В частности он назвал «странными» и «нелепыми» заявления России об угрозах со стороны США и стран Запада, а также о нацистах в Украине. Кирби считает, что агрессором в сложившейся ситуации выступает сама Россия отмечает издание Радио Свобода.

«Трудно соотнести эту риторику с тем, что он (Владимир Путин) на самом деле делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду, это просто бессовестно», – заявил представитель Пентагона.

Кирби обвинил Путина в «разврате» и «жестокости», добавив, что ему трудно смотреть на события в Украине и думать, что нравственный человек и благоразумный, зрелый лидер мог бы оправдать это и так поступить.

«Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности», – сказал Джон Кирби.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Пентагона в адрес России «оскорбительными» и «неприемлемыми», основанными на «похабной лжи украинских властей». США, по мнению Антонова, не замечают преступлений киевского режима.