Петербуржец убил молотком москвича, приняв его за «нечистую силу»

Подозреваемый дал странные показания на допросе

В Москве задержан мужчина, который беспричинно напал на случайного прохожего на западе столицы и забил его до смерти. На допросе подозреваемый заявил, что таким образом избавился от «нечистой силы».

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта. В полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила на улице окровавленное тело.

Как оказалось, убийство попало в поле зрения уличной камеры. На записи, которую приводит «Пятый канал», видно, как подозреваемый жестоко избивает прохожего. В частности, он жестоко пинает лежащего мужчину ногами, а затем достает из рюкзака молоток и наносит контрольные удары.

В результате пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый был задержан.

На допросе он заявил, что он якобы принял прохожего за «ведьму» и таким образом решился избавиться от «нечистой силы». // МК