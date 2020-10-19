Петербуржец задушил пережившую блокаду 83‑летнюю соседку

В Петербурге задержали местного жителя по подозрению в убийстве 83-летней местной жительницы.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации издания, 30-летнего неработающего местного жителя задержали накануне, 17 октября. По версии следствия, пишет «Фонтанка», во время конфликта с пожилой соседкой мужчина толкнул пенсионерку, задушил шнурком и спрятал тело в шкафу ее квартиры. Причины такого поступка не уточняются.

Подозреваемого отправили в СИЗО по делу об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Ранее «Фонтанка» писала, что тело пережившей блокаду петербурженки нашли в шкафу ее дома 9 октября. Труп пролежал в квартире около трех дней. // Медиазона