В Ленобласти РФ многодетный отец задержан по подозрению в растлении дочерей

В Ленинградской области многодетный отец из города Сланцы задержан по подозрению в растлении дочерей, сообщает «Пятый канал».

Заявление в полицию на мужчину подала его супруга. По ее словам, 17-летняя и семилетняя дочери рассказали, что папа к ним приставал. Возбуждено дело по статье 135 УК РЙ («Совершение развратных действий»).

«Mash на Мойке» уточняет, что подозреваемому 44 года, он является директором двух телекоммуникационных компаний.

В семье девять детей — четверо своих и пятеро приемных. В сентябре 2020 года мужчина ушел из семьи, когда супруга узнала, что у него есть любовницы. // Znak.com