«Під боком» у США поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
Мексика стала прихистком для численних російських агентів. Водночас посольство РФ в цій країні є одним із найбільших у світі.
Про це посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла в інтерв’ю «Главкому».
Оксана Драмарецька зауважила, що ця проблема неодноразово обговорювалася у медіапросторі Мексики. За її словами, до цього привертали увагу мексиканського політикуму й американські офіційні чиновники. Однак мексиканський уряд не бачить у цьому проблеми:
Також Драмарецька наголосила, що посольство кілька разів зверталося з офіційним проханням закрити канал Russia Today, чи обмежити. Однак мексиканський уряд відповідав, мовляв, проти обмеження свободи слова.
«З іншого боку, ми робили певний аналіз і побачили, що для перегляду російського каналу мексиканцю треба купити увесь пакет інших каналів, включно з цим. Це досить дорого. Загалом по місту Мехіко, за нашими даними, близько 30 тис. користувачів повного пакета, включно з каналом RT. Для більш ніж 20-мільйонного міста, це невелике охоплення», – сказала Оксана Драмарецька.
Дипломатка також зауважує, що мексиканська преса загалом досить об’єктивно висвітлює події в Україні. За її словами, у Мексиці незаперечною є свобода ЗМІ:
Як зауважила Драмарецька, проблема російської пропаганди у Мексиці і Латинській Америці загалом є досить серйозною: «Протидіяти цьому складно, адже російська політична, медійна, дипломатична присутність у регіоні є значною і багатолітньою. Російська пропаганда експлуатує наративи, які «заходять» мексиканцям чи іншим латиноамериканцям, як от про те, що вони «борються проти гегемонії Америки», що «нинішня Україна – це протекторат США, тому ведеться боротьба не з українцями, а з американцями»».
Нагадаємо, що за інформацією офіційних осіб США та колишніх офіцерів розвідки, Росія значно збільшила кількість співробітників у своєму посольстві в Мексиці, попри обмежені торговельні зв’язки з країною. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, оскільки вважається, що таке нарощування спрямоване на посилення розвідувальних операцій Кремля проти США та його пропагандистських зусиль.Tweet