Під час сутичок ефіопів/еритрейців у Тель-Авіві поранено понад 100 осіб
Зіткнення відбулися між прихильниками уряду Еритреї та противниками президента Ісайяса Афверкі.
Понад 100 людей отримали поранення під час жорстоких зіткнень у Тель-Авіві між прихильниками уряду Еритреї, які святкували День Еритреї, та противниками президента Ісайяса Афверкі.
Про це пише Reuters.
Ізраїльська поліція випустила світлошумові гранати, щоб припинити сутички, а протестувальники кидали в поліцію каміння та підпалювали сміттєві баки.
На кадрах у соціальних мережах видно, як прихильники уряду Еритреї б’ють палицями антиурядових протестувальників.
Насильство спалахнуло під час заходу, організованого посольством Еритреї з нагоди Дня революції 1 вересня, який відзначає початок Війни за незалежність Еритреї проти Ефіопії в 1961 році.
Ісайяс правив після здобуття Еритреєю незалежності в 1993 році. Правозахисні групи засудили його уряд як ультрарепресивний, і країна перебуває під санкціями США та ЄС за ймовірні зловживання. // LB.uaTweet