Під час сутичок ефіопів/еритрейців у Тель-Авіві поранено понад 100 осіб

Зіткнення відбулися між прихильниками уряду Еритреї та противниками президента Ісайяса Афверкі.

Понад 100 людей отримали поранення під час жорстоких зіткнень у Тель-Авіві між прихильниками уряду Еритреї, які святкували День Еритреї, та противниками президента Ісайяса Афверкі.

Про це пише Reuters.

Ізраїльська поліція випустила світлошумові гранати, щоб припинити сутички, а протестувальники кидали в поліцію каміння та підпалювали сміттєві баки.

На кадрах у соціальних мережах видно, як прихильники уряду Еритреї б’ють палицями антиурядових протестувальників.

Представники ізраїльської медицини повідомили, що понад 114 осіб отримали поранення, зокрема близько 30 поліцейських.

Насильство спалахнуло під час заходу, організованого посольством Еритреї з нагоди Дня революції 1 вересня, який відзначає початок Війни за незалежність Еритреї проти Ефіопії в 1961 році.

Ісайяс правив після здобуття Еритреєю незалежності в 1993 році. Правозахисні групи засудили його уряд як ультрарепресивний, і країна перебуває під санкціями США та ЄС за ймовірні зловживання. // LB.ua