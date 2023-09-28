В Ірландії затримали судно з 2,2 т кокаїну. У цій справі допитують трьох українців

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Цей випадок став найбільшим вилученням наркотику в історії країни.

Поліція Ірландії вилучила понад 2,2 тонни кокаїну вартістю близько 157 млн євро із суховантажу, затриманого під час операції біля берегів Корка.

В Ірландії затримали судно з 2,2 тоннами кокаїну. У цій справі допитують трьох українців

Фото: www.rte.ie

Про це повідомила ірландська телерадіокомпанія RTE.

Зазначається, що це стало найбільшим вилученням наркотику в історії держави.

“Сховок із кокаїном на вантажному судні, захопленому владою вчора біля берегів Корка, оцінюють у 157 млн євро. Сьогодні вранці на пресконференції помічник комісара Національної поліції Джастін Келлі заявив, що на судні MV Matthew було виявлено 2,2 тонни кокаїну і що це була найбільша партія наркотиків, яку будь-коли було виявлено в штаті”, – йдеться в повідомленні.

Затримане судно MV Matthew обшукують і проводять судово-медичну експертизу. На момент затримання судна на борту перебували 25 осіб. Поліція допитує у справі шістьох, троє з них – громадяни України. // LB.ua
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