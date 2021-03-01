Після 37 років в’язниці чоловіка визнали невинним у вбивстві дітей

Верховний суд Британської Колумбії визнав невинним жителя Канади, який відсидів за вбивство дітей 37 років.

Про це пише УНН з посиланням на The Globe and Mail.

У 1982 році жителя Канади Томаса Йебеса засудили до довічного ув’язнення за вбивство двох прийомних синів. Через 37 років суд визнав його невинним, керуючись результатами експертиз.

У будинку Йебеса трапилася пожежа через необережність дітей, внаслідок якої загинули два сини, віком 6 та 7 років. Завдяки розтину вдалося з’ясувати, що в трахеї і бронхах хлопців не було диму. Це означає, що вони померли до початку пожежі. Томаса Йебеса засудили до довічного ув’язнення.

Головною зачіпкою для звільнення чоловіка стали результати експертиз. Встановили, що рослинний наповнювач, якими були набиті матраци хлопчиків, є небезпечним матеріалом через те, що схильний до безполуменевого горіння, при якому може тліти годинами. Тобто діти задихнулися задовго до того, як дим розкинувся по всьому будинку.