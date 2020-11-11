Соцопрос: почти 80% американцев считают Байдена победителем выборов

С победой Байдена согласны подавляющее большинство демократов и около 60% республиканцев

Согласно итогам соцопроса, проведенного / Ipsos, около 80% американцев, в том числе более половины сторонников Республиканской партии, считают избранного президента Джо Байдена победителем выборов, состоявшихся 3 ноября.

В минувшую субботу все ведущие телеканалы, «Ассошиэйтед Пресс» и Edison Research назвали Байдена предполагаемым победителем президентской гонки. По данным Edison Research, Байден по итогам подсчета голосов получил 279 голосов выборщиков, в то время как действующий президент Дональд Трамп пока располагает только 214 голосами. Для победы на выборах президента необходимо набрать 270 голосов в Коллегии выборщиков, отмечает Голос Америки.

В то же время, подсчет голосов все еще продолжается в трех штатах. В общей сложности Джо Байдена поддержали 76,3 миллиона избирателей, или 50,7% от общего числа людей, проголосовавших 3 ноября, а за Дональда Трампа проголосовали 71,6 миллионов избирателей (47,6% от общего числа участников голосования).

Общенациональный социологический опрос, который проводился Reuters / Ipsos с полудня субботы по вторник, показал, что 79% американцев считают Байдена победителем президентской гонки. 13% респондентов считают, что имя победителя пока неизвестно, 3% считают Трампа победителем, а 5% сказали, что они не знают ответа на вопрос о том, кто же все-таки победил на выборах.

Мнения респондентов несколько разделились в зависимости от партийных предпочтений: практически все демократы согласны с тем, что победителем стал Байден, среди республиканцев с этим согласны примерно 60% участников опроса.

Агентство Edison Research, проводившее экзитполы по заказу «Рейтер» и крупнейших американских СМИ, объявило о победе Байдена в субботу. Это произошло после того, как демократический кандидат увеличил свое преимущество над Трампом в Пенсильвании и, судя по всему, уверенно получил 270 голосов выборщиков.

Трамп все еще не признал свое поражение. Президент преждевременно заявил о победе задолго до окончания подсчета голосов, и неоднократно заявлял о том, что он стал жертвой крупномасштабных фальсификаций. На данный момент Трамп не предоставил убедительных доказательств своим словам.

Члены администрации Трампа поддержали заявления президента. Генеральный прокурор Уильям Барр санкционировал федеральное расследование «существенных» утверждений о нарушениях, допущенных при голосовании, а госсекретарь Майк Помпео во вторник заявил о предстоящем «мягком переходе ко второму сроку администрации Трампа».

Опрос Reuters / Ipsos был проведен в рамках более широкого исследования, которое длилось с пятницы по вторник, и включает в себя результаты опросов, проводившихся до того, как ведущие СМИ объявили Байдена избранным президентом.

В ходе опроса выяснилось, что 70% американцев, в том числе 83% демократов и 59% республиканцев, доверяют местным избирательным органам и считают, что те «честно выполняют свою работу».

72% респондентов считают, что кандидат, проигравший выборы, должен признать поражение, а 60% полагают, что в январе, когда президентский срок Трампа подойдет к завершению, состоится мирная передача власти.

В опросе Reuters / Ipsos, который проводился на всей территории США, приняли участие 1363 американца. С полудня субботы по вторник были опрошены 469 человек. Интервал достоверности опроса составляет около 5 процентных пунктов.