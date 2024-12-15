Після обвалу імпорту взуття в Росії різко збільшився попит на валянки

Росіяни з січня по листопад витратили на купівлю валянок 2,41 млрд рублів – це максимальний показник за останні три роки, повідомляє РБК з посиланням на дані державної системи маркування “Чесний знак”. Обсяг продажів валянок зріс на 27,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року (1,89 млрд рублів). У порівнянні з 2022 роком зростання склало 30,6%, а з 2021-м – 56,6%, зазначає видання The Moscow Times.

Попит на валянки в Росії поточного року збільшився майже на 20% порівняно з минулим роком, а головним драйвером цього зростання стали онлайн-канали, розповіли виданню в “Чесному знаку”. За словами глави управління товарів народного споживання Центру розвитку перспективних технологій Варвари Михайлової, продажі валянок на інтернет-майданчиках зросли вдвічі, порівняно з 2023 роком, водночас роздрібні продажі знизилися на 10,2%.

Імпорт взуття та текстильної продукції за січень-серпень 2024 року скоротився на 9% рік до року, склавши $12,1 млрд, згідно з даними Федеральної митної служби. Скорочення взуттєвого імпорту особливо прискорилося в травні та влітку досягало 37% у річному вираженні, зазначили в Альфа-банку. Основною причиною падіння імпорту стали введені через війну в Україні західні санкції, які серйозно ускладнили для російських компаній операції з банками з “дружніх країн”, повідомив раніше голова ради з електронної комерції Торгово-промислової палати Олексій Федоров.

Китай, який є головним постачальником споживчих товарів і технологій в Росію, також скоротив обсяги експорту. У жовтні поставки китайських товарів до РФ впали на 10,4% у річному вираженні, спад було зафіксовано вперше з липня. Загальний товарообіг між країнами в листопаді склав 145,9 млрд юанів ($20,14 млрд), що на 5% менше жовтневого рівня.

До кінця року ситуація погіршилася через посилення платіжного контролю з боку китайських банків. У листопаді вони почали перевіряти платежі з Індії, ОАЕ та Гонконгу на предмет можливого російського походження коштів. У грудні влада КНР запровадила нові експортні обмеження, що змусило виробників і логістичні компанії тимчасово призупинити поставки низки товарів. Про це The Moscow Times повідомили чотири великі імпортери.