Півмільйона тварин на фермах Південної Кореї можуть евтаназувати після заборони на собаче м’ясо

У січні 2024 року парламент Південної Кореї ухвалив закон про заборону вживання собачого м’яса, давши фермерам час до лютого 2027 року на закриття бізнесу. Втім, за оцінками ЗМІ, на фермах країни досі утримується близько 550 000 собак, котрих необхідно перевести до притулків або знайти нові домівки.

Джерело: BBC

Нині багато фермерів такі, як Джу Єнг-бон, опинилися у пастці – вони не можуть продати собак і ледве виживають.

З минулого літа ми намагаємося продати наших собак, але покупці вагаються, – розповідає Джу. – Ніхто так і не з’явився.

Він додає, що ситуація дуже складна, позаяк деякі підприємці потопають у боргах та не можуть знайти нову роботу.

Молодий фермер Чан-ву має 18 місяців, щоб позбутися 600 собак, інакше йому загрожує до двох років ув’язнення.

Правду кажучи, я не зможу впоратися з таким обсягом за цей час, – визнає він. – Я вклав всі свої активи в ферму, а собаки нікому не потрібні.

Влада пропонує компенсацію фермерам у розмірі до 600 000 вон (приблизно $450) за кожну здану тварину. Однак багато фермерів висловлюють незадоволення цією сумою, вважаючи її недостатньою для покриття витрат на утримання собак та закриття бізнесу.

Вони ухвалили закон без реального плану, а тепер кажуть, що навіть не можуть прийняти собак, – зазначив один з фермерів.

Представник організації Humane World for Animals Korea підтверджує наявність проблеми: “Хоча заборону вже впроваджено, і уряд, і громадські організації досі не можуть знайти ефективного способу врятувати залишених собак”.

Крім того, існують побоювання, що без належної організації процесу переведення собак до притулків, частину з них можуть евтаназувати. Деякі експерти зазначають, що без належної підтримки та плану дій, ситуація може призвести до серйозних етичних та гуманітарних проблем.

Уряд запевняє, що місцева влада прийматиме зданих собак до притулків. Проте знайти їм нові домівки складно. На фермах вирощували великі породи, як Тоса-іну, яких часто вважають небезпечними за кордоном. Тоді як у містах віддають перевагу дрібнішим домашнім улюбленцям.

Існує соціальний стигмат, пов’язаний із собаками з м’ясних ферм, – пояснює зоозахисник, – люди бояться хвороб і травм, які могли отримати тварини.

Через це притулки переповнені, а для деяких собак настає сумний вибір.

Якщо собаки залишаться без опіки, вони будуть евтаназовані, – пояснила очільниця Корейської асоціації захисту тварин Чо Хі-кьонг.

Уряд наполягає, що евтаназія “безумовно” не входить у план. Проте активісти вважають, що урядові плани нечіткі й недостатньо фінансуються.

Раніше репортер CBS News Рамі Іноченсіо пояснив, чому фермери, що вирощують собак, опинилися перед складним вибором.

Деяких собак нині відправляють на усиновлення за кордон, втім, визнають активісти, це лише крапля у морі.

Зауважимо, у січні 2024 року Південна Корея прийняла новий закон, який має на меті припинити забій і продаж собак на м’ясо до 2027 року. Згідно із законом, розведення або забій собак для споживання буде заборонено, як і розповсюдження або продаж собачого м’яса.

Тим, хто вбиває собак, може загрожувати до трьох років в’язниці, а тим, хто вирощує собак на м’ясо або продає собаче м’ясо, може відбувати максимум два роки. Проте саме споживання собачого м’яса не буде незаконним.

Раніше, 30 листопада, біля офісу президента в Сеулі близько 200 південнокорейських фермерів, які розводять і вирощують собак для споживання в їжу, вийшли на мітинг, вимагаючи від уряду відмовитися від плану заборонити вживання собачого м’яса.

Проте нове законодавство набуде чинності через три роки, що дасть фермерам і власникам ресторанів час знайти альтернативні джерела роботи та доходу. Вони повинні будуть подати місцевій владі план поступового згортання свого бізнесу.

Уряд пообіцяв повністю підтримувати виробників собачого м’яса, м’ясників і власників ресторанів, чиї підприємства будуть змушені закритися, хоча деталі щодо того, яка компенсація буде запропонована, ще не визначені.

Згідно з урядовою статистикою, у 2023 році в Південній Кореї було близько 1600 ресторанів із собачого м’яса та 1150 собачих ферм.

Довідка. За інформацією Міністерства сільського господарства Південної Кореї, до лютого 2025 року 623 з 1 537 діючих ферм вже припинили свою діяльність, що становить близько 40%. До кінця 2025 року очікується, що цей показник досягне 60%.

Поліція в Китаї врятувала близько 1000 котів, таким чином викривши частину незаконної торгівлі, яка шахрайським шляхом продає котяче м’ясо як свинину або баранину.

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