Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством

Иск был подан за менее чем шесть недель до выборов президента США.

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, обвиняющий главу Белого дома, его сестру и брата в похищении десятков миллионов долларов наследства.

Об этом сообщает CNBS.