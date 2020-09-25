Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством
Иск был подан за менее чем шесть недель до выборов президента США.
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, обвиняющий главу Белого дома, его сестру и брата в похищении десятков миллионов долларов наследства.
Об этом сообщает CNBS.
«Для Дональда Дж. Трампа, его сестры Марианны и их покойного брата Роберта мошенничество было не просто семейным бизнесом — это был образ жизни», — говорится в иске.
В частности, Мэри Трамп обвиняет президента США, его сестру Марианну Трамп и брата Роберта Трампа в краже десятков миллионов долларов, оставшихся в наследство после смерти ее деда. Иск был подан за менее чем шесть недель до выборов президента США.
Перед этим Мэри Трамп опубликовала книгу, которая критически описывает Дональда Трампа. Брат президента США пытался через суд заблокировать выпуск книги, однако иск отклонили.
Напомним, вчера Трамп заявил, что результаты нынешних выборов президента могут попасть в Верховный суд. Он ставит под сомнение проведение голосования по почте. // LB.ua