Подтверждение водительских прав в Израиле: что для этого необходимо

Израиль — это довольно компактная страна с развитым общественным транспортом. В то же время личное транспортное средство открывает больше возможностей, обеспечивает свободу передвижения и повышенный комфорт.

Поэтому для лиц, прибывших на Землю обетованную, вопрос о том, как подтвердить израильские водительские права, становится одним из важных. С 2017 года сделать это стало проще, но необходимо соответствовать определенным условиям и подготовить пакет документов, отмечают специалисты консультационного центра UICC.

Езда с правами другого государства

У репатрианта есть год, в течение которого можно использовать водительское удостоверение страны исхода. Затем необходимо получать израильские права (ришайон неига). С этой целью следует обратиться в Министерство транспорта.

Подтверждение прав без сдачи практики

Новые правила позволяют репатриантам и израильтянам, которые долго находились за пределами Земли обетованной, не сдавать практический экзамен. Единственное условие — 5 лет стажа в государстве, где получены права. Это правило актуально только для тех водителей, которые имеют категории B и A1. Израильские водительские права таким образом могут подтвердить:

олим хадашим — новоприбывшие репатрианты, которые находятся в стране не более трех лет;

тошавим хозрим — граждане Израиля, вернувшиеся в страну после длительного отсутствия.

Остальным категориям понадобится сдавать практический экзамен. В том случае, если у вас имеется удостоверение водителя другого государства, но нет пяти лет стажа, тест тоже придется пройти. При этом вы освобождаетесь от экзамена по теории. Учтите, что некоторые дорожные знаки в Израиле могут отличаться от тех, к которым вы привыкли в другой стране, поэтому рекомендуется ознакомиться с теоретической частью для успешной сдачи экзамена по практике. Ришайон неига выдается сроком на 10 лет.

Процесс подтверждения прав и необходимые документы

Нужно подать заявку в Мисрад а-Ришуй (Министерство транспорта), но до этого следует обследоваться у офтальмолога, после чего вам выдадут зеленый бланк («Тофес Ярок»). Если стаж вождения составляет менее 5 лет, дополнительно придется посетить терапевта и заполнить анкету.

Также вам понадобятся такие документы:

актуальная фотография;

загранпаспорт страны исхода;

теудат оле (удостоверение репатрианта);

загранпаспорт или теудат зеут для подтверждения личности;

действующие права страны исхода.

Если вы меняли имя, фамилию или отчество, то нужно предоставить справку.

Ускорение процедуры получения прав

Не каждый репатриант успевает быстро освоиться в Израиле. Кроме того, не всегда удается выделить время на бюрократические процедуры. Иногда мешает недостаточное знание иврита. Процесс получения ришайон неига можно ускорить и сделать проще, если обратиться за помощью в консультационный центр. Команда специалистов окажет содействие при подаче документов в Мисрад а-Ришуй, поможет оплатить пошлину, будет сопровождать вплоть до получения ришайон неига.

Также консультационный центр поможет с адаптацией в Израиле, поиском жилья, прикреплением к больничной кассе и пр. Благодаря опыту и знаниям специалистов компании вам удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Источник: uicc.com.ua