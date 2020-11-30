В деревне под Брянском насильник запытал до смерти 18-летнюю девушку

В деревне Кожемяки Брянской области произошла трагедия. Там местный житель 35-летний Владимир Захаренок подозревается в зверском убийстве 18-летней девушки. Он несколько часов удерживал несчастную в гараже и насиловал.

Как сообщает телеканал НТВ, с жертвой подозреваемый был знаком. Он глумился над девушкой несколько часов, пока та не потеряла сознание. После этого он позвонил ее матери и сказал, что та может забрать дочь.

Дочь убитой девушки сообщила, что дочь была бледной как смерть, а руки, как ледышки. Она лишь спела прошептать : «Мам, у меня болит живот очень». Когда же девушку осмотрели врачи, то обнаружили в ее теле десятки металлических предметов. Спасти пациентку медикам не удалось.

Следствию удалось выяснить, что сестра погибшей девушки тоже подвергалась домогательствам этого мужчины и даже обращалась в полицию, но затем под давлением отказалась от показаний.

Следствие считает, что подозреваемому заметать следы помогала мать. Сам Владимир Захаренок находится сейчас в СИЗО, а его мать распродала хозяйство и уехала к родственникам. Местные жители говорят, что возможно от нее получают сообщения с незнакомых номеров с требованием не давать показаний на Владимира. // МК