«Политология» по-российски — «грохнуть» по США

Политолог и глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский в эфире «Вести ФМ» дал рецепт обращения с США, которые постоянно вредят России.

Он считает, что Россия ведет себя очень пассивно, оттого и встречается со множеством проблем на постсоветском пространстве. А чтобы урезонить США, нужно быть активнее.

«Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему – и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными», — не сдержался Сатановский. Он отметил, что в таком месте, куда будет нанесен демонстрационный удар, не должно быть гражданского населения и каких-либо ценностей, материальных либо культурных.

«Если есть музей или собор – не надо, нехорошо. Конгресс США – давно пора, но здание жалко», — продолжил Сатановский. Он считает, что по-другому остудить пыл американцев не получится. Их уверенность проистекает из-за веры в то, что Россия не применит свое мощное новейшее оружие. Но Москва должна американцев в этом разубедить.

Россия должна продемонстрировать свою способность применить гиперзвуковые ракеты, чтобы Запад поверил. Это единственный способ заставить Вашингтон считаться с интересами России, убежден эксперт. Наша проблема — американцы считают нас «нормальными», а себя — готовыми на все. // МК