Полиция Китая арестовала создателей читов для игр: изъято имущество на $49 миллионов

Любители получать нечестное преимущество в играх платили компании по $200 в месяц

Полиция города Куньшань (Китай) при содействии игровой корпорации Tencent закрыла одно из крупнейших в мире предприятий, которое занималось созданием и распространением чит-кодов для видеоигр. В ходе обыска арестовали 10 человек и изъяли имущество на $46 миллионов, включая дорогие спорткары.

Как пишет издание BBC, за время своей деятельности предприятие под названием Chicken Drumstick заработало около $76 миллионов. Организаторы продавали чит-коды на популярные игры, среди которых Overwatch и Call of Duty Mobile. Цена подписки на услуги компании начиналась от $10 в день. А многие недобросовестные геймеры, которые хотели получить нечестное преимущество в играх платили по $200 в месяц.

Свои услуги компания Chicken Drumstick предоставляла не только китайским пользователям, но и геймерам из других стран.

В процессе обыска китайская полиция также обнаружила и уничтожила 17 читов. // УНИАН