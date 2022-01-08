В Туркменистане решили потушить «Врата ада», горящие более 50 лет (фото, видео)

В Туркменистане потушат газовый кратер, горящий более 50 лет.

Об этом пишет УНН со ссылкой на turkmenportal.com.

Потушить кратер, горящий более 50 лет, поручил правительству президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что уже много лет в этой местности сгорает огромное количество газа, что негативно сказывается на экологии и здоровье населения района.

Вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, дано указание привлечь ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов, чтобы найти решение.

Вопрос о закрытии кратера впервые поднимался президентом Туркменистана в 2010 году.

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе “Врата ада”, расположенный в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада, является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал — верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающийся газ продолжают гореть до сих пор.