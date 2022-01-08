В Туркменистане решили потушить «Врата ада», горящие более 50 лет (фото, видео)

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В Туркменистане потушат газовый кратер, горящий более 50 лет.

Об этом пишет УНН со ссылкой на turkmenportal.com.

В Туркменистане решили потушить газовый кратер "Врата ада", горящий более 50 лет

Потушить кратер, горящий более 50 лет, поручил правительству президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что уже много лет в этой местности сгорает огромное количество газа, что негативно сказывается на экологии и здоровье населения района.

Вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, дано указание привлечь ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов, чтобы найти решение.

Вопрос о закрытии кратера впервые поднимался президентом Туркменистана в 2010 году.

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе “Врата ада”, расположенный в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада, является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал — верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающийся газ продолжают гореть до сих пор.

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