Снаряды ложатся все ближе: пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19
Наталья Эйсмонт попала в немилость белорусского диктатора
Коронавирус атакует окружение нелегитимного президента Александра Лукашенко. После того, COVID-19 заболел глава администрации президента Игорь Сергиенко, – заразилась и его пресс-секретарь Наталия Эйсмонт.
Об этом сообщает оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live.
Издание выложило запись разговора якобы Эйсмонт с помощником Лукашенко по общим вопросам Николае Латышенком, в котором Наталья жалуется, что шеф ей давно уже не звонил, и просит сообщить, что ее не будет в штабе из-за плохого самочувствия.
Из разговора выясняется, что Эйсмонт подцепила коронавирус на совещания по внешней политике 17 ноября. Шеф тогда распорядился, чтобы на встрече лично присутствовал больной коронавирусом Игорь Сергиенко – глава администрации президента. А чтобы никого лишнего не заражать, рядом с ним Лукашенко велел посадить Наталью Эймонт, которая к тому времени была уже привита российской вакциной «Спутник V».
Из разговора выясняется, что многие сотрудники АП по месяцу и более под различными предлогами не выходят на работу, что Эйсмонт попала в немилость Лукашенко, её постоянно терроризируют незнакомые номера. // СегодняTweet