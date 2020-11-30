Снаряды ложатся все ближе: пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19

Наталья Эйсмонт попала в немилость белорусского диктатора

Коронавирус атакует окружение нелегитимного президента Александра Лукашенко. После того, COVID-19 заболел глава администрации президента Игорь Сергиенко, – заразилась и его пресс-секретарь Наталия Эйсмонт.

Об этом сообщает оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live.

Издание выложило запись разговора якобы Эйсмонт с помощником Лукашенко по общим вопросам Николае Латышенком, в котором Наталья жалуется, что шеф ей давно уже не звонил, и просит сообщить, что ее не будет в штабе из-за плохого самочувствия.

Из разговора выясняется, что Эйсмонт подцепила коронавирус на совещания по внешней политике 17 ноября. Шеф тогда распорядился, чтобы на встрече лично присутствовал больной коронавирусом Игорь Сергиенко – глава администрации президента. А чтобы никого лишнего не заражать, рядом с ним Лукашенко велел посадить Наталью Эймонт, которая к тому времени была уже привита российской вакциной «Спутник V».

На совещании Сергиенко хотел быть в маске, но, увидев реакцию шефа, тотчас же спрятал маску в карман. В результате глава АП оказался в критическом состоянии в больнице на искусственной вентиляции лёгких, а Эйсмонт просто слегла с ковидом и теперь боится, что шеф решит будто она «спрыгнула». <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Из разговора выясняется, что многие сотрудники АП по месяцу и более под различными предлогами не выходят на работу, что Эйсмонт попала в немилость Лукашенко, её постоянно терроризируют незнакомые номера. // Сегодня