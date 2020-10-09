Полковник пытался купить должность главы МВД за 6 млн. долларов

Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима Магомеда Хизриева, который за 6 млн. долларов пытался купить пост главы МВД Дагестана.

По версии следствия, полковник Хизриев, будучи начальником оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана собирался дать взятку в размере 6 млн долларов неустановленному должностному лицу, чтобы занять место министра внутренних дел Республики Дагестан, генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова.

По решению Пресненского суда Москвы вместе с Хизриевым были арестованы по подозрению в посредничестве во взяточничестве и три его предполагаемых сообщника — Гор Чудопалов, Алексей Сыздыков и Луиза Мержоева.

Прокуратура запросила 9 лет колонии строгого режима, лишение должности и всех наград для Магомеда Хизриева. Защита же настаивала не только на том, что полковник Хизриев не пытался дать взятку, но и на том, что он в принципе не мог занять пост главы дагестанского МВД. Как утверждалось, все из-за того, что он не был включен в кадровый резерв, а также имел проблемы со здоровьем в результате нескольких покушений, которые не позволили бы добиться такого повышения.

В итоге по решению Фемиды Хизриев проведёт 9 лет в колонии строгого режима. Ему также придётся заплатить штраф в размере 355 млн рублей. Мать-одиночку Мержоеву приговорили аж к 11 годам общего режима и штрафу в 350 млн рублей. Женщина, по данным следствия, ко всему прочему выступила участником двух так и не состоявшихся «назначений» на высокие посты за вознаграждение.

Сыздыков получил 4 года 6 месяцев, а Чудопалов — 2 года 4 месяца колонии общего режима. // МК