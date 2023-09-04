Польща почала висилати українських ухилянтів або тих, хто їм допомагає

Попередньо, до такої категорії підпадає 80 тисяч осіб.

Польща почала екстрадувати чоловіків, які залишили Україну незаконно або сприяли у виїзді іншим. Про це пише польська газета Rzeczpospolita з посиланням на прикордонників.

Для цього Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них.

Згідно з інформацією служби, відповідно до угоди з Україною, вже видано кількох українців, які переправляли ухилянтів до Європи.

“Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції, – ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд”, − розповів речник Головної комендатури поліції Маріуш Царка.

З 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців.

“Одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування виїздів від прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч українців, які потенційно підлягають мобілізації в країні. Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення від мобілізації? Невідомо”, − зазначила речник штабу прикордонної служби Анна Міхальська.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський не виключає, що за кримінальними справами українська прокуратура може переслідувати своїх громадян за кордоном. Лідер фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давід Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

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