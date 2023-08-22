Помер італійський співак Тото Кутуньйо, який «любив/не любив» Путіна
На вісімдесятому році життя помер італійський співак і автор пісень Тото (Сальваторе) Кутуньйо.
Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на Даніло Манкузо, менеджера співака.
У 2015 році виконавець записував вітання російському диктатору Володимиру Путіну, але у 2019 році заперечував це і казав, що “не згоден з діями Путіна в Криму”.
Виконавець помер близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.
За словами менеджера Кутуньйо, після тривалої хвороби співаку стало гірше в останні місяці.
7 липня виконавцю виповнилося 80 років.
За життя Кутуньйо опублікував 16 альбомів, він є переможцем пісенного конкурсу в Санремо у 1980 році та Євробачення у 1990 році.
Також співак був автором й співавтором пісень інших популярних виконавців, зокрема Джо Дассена та Адріано Челентано.
Його найпопулярнішою піснею на Youtube є “L’italiano” (“Італієць”), кліп на неї зібрав понад 43 млн переглядів після завантаження у 2017 році.
У 2019 році депутати Верховної Ради звертались до голови СБУ і просили “прийняти відповідні рішення щодо заборони в’їзду на територію України Сальваторе Кутуньйо”.
У зверненні зазначалось, що Кутуньйо “відкрито підтримує політику [російського диктатора] Володимира Путіна, анексію Криму і є членом асоціації друзів Путіна”.
У 2015 році з’явилося відео на Youtube-каналі “Друзі Путіна в Італії й у всьому світі” під заголовком “Тото Кутуньйо вітає Володимира Путіна з днем народження”, де співак виголошує ці вітання.
Попри це, Кутуньйо відвідав Київ у 2019 році та дав концерт.
У коментарі ТСН виконавець заявив, що він не згоден “з діями Путіна в Криму”, а вітання присвятив “не особисто президенту РФ”.
За словами співака, йому неодноразово пропонували виступити на тимчасово окупованому півострові Крим, проте він завжди відмовлявся.
- У 2009 році Кутуньйо висловив жаль з приводу схожості його пісні “Ti amo” (“Я тебе кохаю”) у виконанні Умберто Тоцці з піснею “Лідер”, яку главі нині забороненої Партії регіонів президенту-утікачу Віктору Януковичу презентували як передвиборчий гімн. // Liga.net