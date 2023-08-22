Помер італійський співак Тото Кутуньйо, який «любив/не любив» Путіна

На вісімдесятому році життя помер італійський співак і автор пісень Тото (Сальваторе) Кутуньйо.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на Даніло Манкузо, менеджера співака.

У 2015 році виконавець записував вітання російському диктатору Володимиру Путіну, але у 2019 році заперечував це і казав, що “не згоден з діями Путіна в Криму”.

Виконавець помер близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований.

За словами менеджера Кутуньйо, після тривалої хвороби співаку стало гірше в останні місяці.

7 липня виконавцю виповнилося 80 років.

За життя Кутуньйо опублікував 16 альбомів, він є переможцем пісенного конкурсу в Санремо у 1980 році та Євробачення у 1990 році.

Також співак був автором й співавтором пісень інших популярних виконавців, зокрема Джо Дассена та Адріано Челентано.

Його найпопулярнішою піснею на Youtube є “L’italiano” (“Італієць”), кліп на неї зібрав понад 43 млн переглядів після завантаження у 2017 році.

У 2019 році депутати Верховної Ради звертались до голови СБУ і просили “прийняти відповідні рішення щодо заборони в’їзду на територію України Сальваторе Кутуньйо”.

У зверненні зазначалось, що Кутуньйо “відкрито підтримує політику [російського диктатора] Володимира Путіна, анексію Криму і є членом асоціації друзів Путіна”.

У 2015 році з’явилося відео на Youtube-каналі “Друзі Путіна в Італії й у всьому світі” під заголовком “Тото Кутуньйо вітає Володимира Путіна з днем ​​народження”, де співак виголошує ці вітання.

Попри це, Кутуньйо відвідав Київ у 2019 році та дав концерт.

У коментарі ТСН виконавець заявив, що він не згоден “з діями Путіна в Криму”, а вітання присвятив “не особисто президенту РФ”.

За словами співака, йому неодноразово пропонували виступити на тимчасово окупованому півострові Крим, проте він завжди відмовлявся.