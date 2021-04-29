Прага vs Москва: чешский регулятор прекращает изучение вакцины «Спутник V» и отказывается от нее

Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины против коронавируса “Спутник V” из-за недостатка полученной от производителя документации. Соответствующий отчет был направлен правительству республики, заявила в четверг журналистам директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

Об этом пишет УНН со ссылкой на České noviny.

“Поступившей к нам (от производителя) документации к „Спутнику V“ недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству”, — отметила она. Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, включала “десятки страниц”. Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.

Сторова также сказала, что клинические исследования “Спутника V” не проводились и не планируются в Чехии. “Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания („Спутника V“)”, — проинформировала она.

В свою очередь чешские власти не рассматривают использование “Спутника V” в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 971 913 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 977 177 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Согласно опросам населения, привиться хотят 69% жителей Чехии. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в республике, согласно статистике ВОЗ, составило 1 626 033, из них вылечились 1 542 244. В стране умер 29 141 житель, заразившийся коронавирусом.

В последнюю неделю взаимоотношения двух стран резко ухудшились.

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.

Позже министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой Lidové noviny, заявил, что Чехия может выслать из Праги “примерно 60” сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. После того, как ответа не последовало — Прага анонсировала брифинг о ответных действиях.

В итоге правительство республики сообщило, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. Таким образом Чехия и Россия уравняют количество сотрудников в посольствах до 32.