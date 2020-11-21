В России семь человек умерли, выпив канистру антисептика

В российской Якутии семь человек умерли после того, как выпили антисептик.

Об этом пишет российское госинформагентство «ТАСС», передает УНН.

“19 ноября в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь — с летальным исходом”, — цитирует “ТАСС” региональное управление “Роспотребнадзора”.

Как пишет издание, пока было установлено, что 18 ноября в магазине граждане РФ купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим “кожным антисептиком для обработки рук” и выпили его.

“Остаток антисептика изъяли для экспертизы и доставили в Якутск. 20 ноября было проведено лабораторное исследование пробы антисептика производства индивидуального предпринимателя в Свердловской области. Химанализ установил содержание метанола — 69%”, — говорится в сообщении.