Ревнивец зарезал жену возле московского торгового центра

Молодая женщина была убита утром в четверг возле торгового центра на Каширском шоссе.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 5.30 близ ТЦ «Каширская Плаза».

Свидетели увидели, что рядом с ТЦ мужчина избивает женщину, и вызвали полицию. К приезду полицейских пострадавшая скончалась – преступник нанес ей 7 ножевых ранений в грудь. Убийцу задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний уроженец Узбекистана. Он признался, что на почве ревности зарезал свою 29-летнюю жену. Возбуждено уголовное дело.