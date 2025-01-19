Сирія заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю
Нова влада Сирії запровадила заборону на ввезення у країну товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю.
Про це повідомив турецький портал Türkiye Today, передає Укрінформ.
Зазначається, що Міністерство фінансів Сирії у п’ятницю, 17 січня, видало циркуляр, яким забороняється ввезення в країну через усі морські та сухопутні прикордонні порти російської, іранської та ізраїльської продукції.
Перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю, з огляду на що турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, що планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня, оголосила, що не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.
Як повідомляв Укрінформ, нова влада Сирії готова розглянути можливість розміщення вздовж кордону з Ізраїлем миротворців ООН.Tweet