Сирія заборонила імпорт із Росії, Ірану та Ізраїлю

Нова влада Сирії запровадила заборону на ввезення у країну товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю.

Про це повідомив турецький портал Türkiye Today, передає Укрінформ.

Зазначається, що Міністерство фінансів Сирії у п’ятницю, 17 січня, видало циркуляр, яким забороняється ввезення в країну через усі морські та сухопутні прикордонні порти російської, іранської та ізраїльської продукції.

Цей крок призведе до посилення напруги між Сирією та згаданими країнами, а також вплине на міжнародну торгівлю в регіоні й решту сусідніх країн, зокрема й Туреччину, яка має тісні торгівельні відносини з Сирією, йдеться у повідомленні.

Перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю, з огляду на що турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, що планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня, оголосила, що не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, нова влада Сирії готова розглянути можливість розміщення вздовж кордону з Ізраїлем миротворців ООН.