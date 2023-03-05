Стрілянина у США на вечірці, де перебувало понад 100 підлітків: двоє загиблих, шестеро поранених

Двоє людей загинули і шість отримали поранення внаслідок стрілянини в передмісті Атланти у суботу ввечері, де понад 100 підлітків зібралися на вечірку, передає АР.

Слідчі збирають воєдино те, що сталося в Дугласвіллі, повідомив офіс шерифа округу. Станом на ранок неділі підозрюваних не було затримано.

«Нам відомо, що була домашня вечірка, на якій було понад сотню підлітків. Сталося зіткнення, внаслідок якого двоє людей загинули та шість отримали поранення внаслідок пострілів. Інформація зараз дуже обмежена», — йдеться у заяві.

Дугласвілль знаходиться трохи більш ніж за 32 км на захід від Атланти, столиці Джорджії. // УНН