У Британії викрили сайт, який поєднує людей для парного самогубства

У Великій Британії понад 700 людей розмістили оголошення на сайті, що пропагує суїциди, з метою знайти “партнера по смерті”. Ця онлайн-платформа стала місцем, де люди (часто з психічними проблемами) знаходили собі партнера для спільного самогубства.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

На сайті функціонує закрита спільнота, де користувачі обговорюють ідею суїциду у парі. Вони вказують особисту інформацію, як-от вік, стать, місцезнаходження та бажаний метод смерті. Розслідувачі встановили зв’язок між кількома випадками подвійних самогубств та активністю користувачів цього сайту.

Зазначається, що сайт слугує інструментом для пошуку потенційних жертв серед жінок у вразливому психологічному стані.Так, 28-річний Бретт Стівенс скористався платформою для знайомства зі жінкою, з якою згодом здійснив суїцид в орендованій через Airbnb квартирі.

Мати Бретта, яка досліджувала цей сайт після смерті сина, описує його як “темну версію” додатка для знайомств, де користувачі можуть знайти супутника для спільного самогубства. Вона порівнює цей сайт з платформою, відкритою для злочинів, оскільки модератори не лише дозволяють користувачам домовлятися про спільне самогубство, але й надають інструкції, як це зробити.

Інший випадок стався у 2023 році, коли сестра Гелен Кайт – Лінда – розмістила оголошення про пошук партнера для самогубства. Вона зустрілася з чоловіком у готелі у східному Лондоні, де вони разом випили отруйну речовину і померли. Гелен розповіла, що Лінду знайшли поруч із тілом абсолютно незнайомої людини. Пізніше, ще одна сестра Гелен – Сара – спустошена втратою Лінди, також зайшла на цей сайт і наклала на себе руки.

Розслідування ВВС виявило, що сайт використовують злочинці для маніпуляцій з вразливими жінками. Зокрема 31-річний Крейг Макінеллі знайшов через сайт 22-річну студентку Роберту Барбос, на яку він психологічно тиснув та чинив на неї фізичне насильство. Зрештою, Роберта наклала на себе руки. Макінеллі засудили до двох років ув’язнення за ці злочини.

У 2023 році британська влада ухвалила закон про безпеку в інтернеті, який має на меті боротися з подібними сайтами. Однак медіарегулятор Ofcom зазначає, що закрити цей сайт на території Британії поки що не вдалося через його невеликий розмір та базування у США. Родичі жертв закликають до більш рішучих дій, вказуючи на те, що сайт залишається загрозою, особливо для вразливих людей. // УП. Життя