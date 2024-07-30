Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в’язниці
Карлі Бруні-Саркозі загрожує 20 років ув’язнення у справі чоловіка
Колишній першій леді Франції Карлі Бруні-Саркозі загрожує до 20 років ув’язнення. Про це пише New York Post. Їй висунуто два звинувачення у справі про фінансування Лівією президентської кампанії її чоловіка у 2007 році. По кожному з них дружина колишнього французького лідера може отримати по 10 років.
Колишня супермодель Карла Бруні-Саркозі стала останньою людиною, яку втягнули в скандал із фінансуванням кампанії, який розгортається навколо її чоловіка, колишнього президента Франції Ніколя Саркозі.
У жовтні 2023 року колишньому президентові Франції висунули подвійні звинувачення. Саркозі звинувачують у злочинній змові з організованою групою з метою шахрайства. Також експрезидента звинувачують у тому, що він міг чинити тиск на посередника Зіяда Такієддіна, змусивши його відмовитися від свідчень. Сам Саркозі заперечує всі звинувачення у цій справі.
У червні цього року стало відомо, що Карлу Бруні вже викликали до суду у справі чоловіка. Її звинувачували у приховуванні доказів та «співпраці зі злочинцями з метою шахрайства».
Раніше стало відомо, що колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Апеляційний суд Парижа визнав винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, що підтвердило попереднє рішення суду нижчої інстанції. Ексглаву держави засудили до одного року тюремного ув’язнення, половина з яких умовно, яке він може відбути за допомогою альтернативних засобів, таких як носіння електронного браслета, без ув’язнення. // ГлавкомTweet