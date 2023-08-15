За зґвалтування дитини жителя Прикарпаття засуджено до 15 років ув’язнення
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури 53-річного прикарпатця суд визнав винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Його засуджено до 15 років позбавлення волі.
В суді прокурор довів, що мешканець Надвірнянського району у жовтні 2022 року вчинив злочин проти статевої свободи 6-річної дівчинки. В стані алкогольного сп’яніння він прийшов на подвір’я до своїх сусідів та, побачивши, що поряд із дитиною немає батьків, заманив її за господарську будівлю і зґвалтував.
В суді обвинувачений свою вину не визнав, але вона повністю доведена зібраними доказами.
Враховуючи те, що чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, прокурор орієнтував суд на призначення йому максимального покарання.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.Tweet