За зґвалтування дитини жителя Прикарпаття засуджено до 15 років ув’язнення

За під­три­ман­ня пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня юве­наль­ни­ми прокурора­ми Івано-Франківської обласної про­ку­ра­ту­ри 53-річ­ного прикарпатця суд визнав винним у зґвал­ту­ван­ні ма­ло­літньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК Ук­ра­їни).

Його засуджено до 15 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі.

В суді прокурор довів, що мешканець Надвірнянського району у жовтні 2022 року вчинив злочин проти статевої свободи 6-річної дівчинки. В стані алкогольного сп’яніння він прийшов на подвір’я до своїх сусідів та, побачивши, що поряд із дитиною немає батьків, заманив її за господарську будівлю і зґвалтував.

В су­ді об­ви­ну­ва­че­ний свою ви­ну не визнав, але вона повністю доведена зібраними доказами.

Враховуючи те, що чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, прокурор орієнтував суд на призначення йому максимального покарання.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Офіс Генпрокурора