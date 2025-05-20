Судитимуть чотирьох експоліцейських, які працюють на окупаційну владу в захопленому Мелітопольському районі
Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох колишніх правоохоронців із Мелітопольського району за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, після захоплення частини території Запорізької області чотири поліцейських з підрозділів Мелітопольського РУП погодились на пропозицію окупантів та отримали посади в незаконно створених «правоохоронних органах» на території міста Мелітополя та селища Приазовське.
Працюючи на ворога, виконували вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації, патрулювали територію Мелітопольського району, схиляли колишніх колег-правоохоронців до співпраці з країною-агресором.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Запорізька обласна прокуратураTweet