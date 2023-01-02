Організованій групі посадовців-колаборантів на Луганщині повідомлено про підозри

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил заочно повідомлено про підозри керівнику Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його заступникам у колабораційній діяльності, вчиненій організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що керівник, приступивши до виконання обов’язків «голови адміністрації Станично-Луганського району ЛНР», виконує вказівки незаконних збройних формувань терористичної «ЛНР». Він сприяє «паспортизації ЛНР», впроваджує «нормативно-правові акти» окупаційної адміністрації РФ та організовує роботу підприємств та установ на території району під керівництвом російської окупаційної влади.

Обрані «заступники голови адміністрації Станично-Луганського району ЛНР», діючи на виконання вказівок свого безпосереднього керівника, здійснюють адміністративне керівництво у проголошеному окупаційною адміністрацією РФ органі влади. Колаборанти взаємодіють з державними та судовими органами, органами внутрішніх справ та прокуратури незаконних збройних формувань терористичної «ЛНР».

Досудове розслідування здійснюється Слідчим відділом 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил