У Житомирі затримали наркоторговця: з його оселі вилучено майже півмільйона гривень

Учора, 13 червня, оперативники Житомирського райуправління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури затримали за місцем проживання 40-річного жителя обласного центру. Чоловік причетний до розповсюдження наркотичних засобів у місті. У ході обшуку у його помешканні поліцейські вилучили докази протиправних дій.

Злочинну діяльність 40-річного житомирянина правоохоронці документували упродовж кількох місяців.

— Чоловік у власному будинку у середмісті влаштував місце для реалізації наркосировини та речовин. Дістатися до помешкання можна було лише за попереднім дзвінком та пройшовши ідентифікацію на камерах відеоспостереження, — розповідає т.в.о. начальника Житомирського РУП Володимир Богдан. — За час документування протиправної діяльності чоловіка поліцейські зафіксували неодноразові факти продажу ним наркотиків жителям обласного центру.

13 червня поліцейські Житомирського РУП за участі спецпризначенців РПОП ГУНП провели в оселі та транспортному засобі чоловіка санкціоновані обшуки. У результаті вилучено докази протиправної діяльності – наркотичні засоби, майже півмільйона гривень готівки, автомобіль іноземного виробництва, мобільний телефон, сервер та інше.

Досудове розслідування проводиться за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у названому кримінальному діянні.

За таку протиправну діяльність чоловікові може загрожувати позбавлення волі на термін до 10 років з конфіскацією майна.

Житомирське районне управління поліції