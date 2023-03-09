Поліцейські встановили зловмисника, який викрав у родички 900 доларів

6 березня поліцейські відділу поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції встановили правопорушника, причетного до крадіжки грошей. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

До поліції про крадіжку 900 доларів США звернулась жителька с. Жежелів Хмільницького району. Жінка повідомила, що 6 березня виявила відсутність грошових коштів, які вона зберігала в будинку.

Під час виїзду на місце події поліцейські з’ясували, що зловмисник проник до помешкання заявниці шляхом вільного доступу.

В ході проведення розшукових заходів в поле зору працівників поліції потрапив 20-річний родич потерпілої. У скоєному він зізнався. Викрадені кошти у нього вилучено.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області