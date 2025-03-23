Дев’ять помилок у заявах Трампа: розбір CNN

Канал CNN проаналізував виступ Трампа та визначив деякі неправдиві тези

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу в Овальному кабінеті минулого тижня припустився щонайменше дев’яти фактичних помилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фактчек від CNN.

Трамп завищив кількість голосів, які він отримав на президентських виборах 2024 року. Він заявив про про 80 мільйонів, хоча, як інформує CNN, реальний результат становив 77,3 мільйона.

Крім того, зі слів Трампа, США направили Україні $350 млрд допомоги, але за даними Кільського інституту, ця сума становить близько $129 млрд.

Американський лідер також помилково заявив, що в штаті Індіана будується новий завод Honda, але компанія лише модернізує вже наявні потужності.

Трамп завищив і торговий дефіцит США з Китаєм, стверджуючи, що він перевищив $1 трлн, хоча, згідно з офіційними даними, йдеться про $263 млрд.

Трамп допустив помилок і в заявах про мігрантів. Твердження про 21 мільйон мігрантів, які нібито прибули до США за часів колишнього президента Джо Байдена, тоді як офіційна статистика говорить про менш ніж 11 мільйонів.

Також президент США помилився, заявивши, що щороку від фентанілу в США помирає 300 тисяч осіб, хоча реальні дані Центру з контролю і профілактики захворювань становлять близько 52 тисяч.

Господар Білого дому також заявив, що країни НАТО не виконували фінансових зобов’язань до його президентства, хоча цільовий показник у 2% від ВВП був лише орієнтиром, а не обов’язковою вимогою.

Також Трамп стверджував, що Канада запроваджує підвищення тарифів на 270% на американську молочну продукцію. Та він не уточнив, що такі мита діють тільки в разі збільшення квот, встановлених раніше підписаною угодою.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Штати працюють над створенням винищувача шостого покоління F-47. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Трампа з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

За словами Трампа, новий винищував «не має аналогів у світі» за швидкістю та маневреністю, а його експериментальна версія «таємно здійснювала польоти протягом п’яти років».

Також адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.