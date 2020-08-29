В китайском Линьфэне при обрушении ресторана погибли 17 человек, почти 30 травмированы

К вечеру субботы спасателям удалось извлечь из обломков обрушившегося двухэтажного здания 45 человек.

В китайском городе Линьфэнь на севере провинции Шаньси 17 человек погибли, почти 30 травмированы в результате обрушения ресторана, произошедшего в субботу.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на спасательный штаб.

К вечеру спасателям удалось извлечь из обломков обрушившегося двухэтажного здания 45 человек. Среди них семеро тяжело раненых и 21 человек получил легкие ранения.

Комитет по безопасности труда Государственного совета Китая потребовал от правительства провинции Шаньси немедленно расследовать случившееся, а результаты обнародовать после утверждения комитетом.

Спасательная операция продолжается. // УНИАН