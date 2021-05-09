Мужчина нарисовал на дорогах в Новой Зеландии более ста гигантских членов, так он борется с местными бюрократами

Джефф Апсон начал рисовать гигантские пенисы на дорогах родного Окленда еще в 2018 году. С тех пор ему не единожды угрожали судом власти города.

По мнению дорожных служб, огромные неоновые пенисы на асфальте (фирменные цвета Джеффа — зеленый и розовый) отвлекают водителей и делают дороги опаснее. Но Джефф не унимается и даже на видео свое творчество снимает, пишет DISGUSTING MEN.

Джефф Апсон

Впрочем, в художествах Джеффа Апсона есть смысл — пенисы он рисует только на заметных выбоинах, которые дорожники никак не хотят латать. Апсон так и говорит: «Я просто задолбался названивать в транспортную службу Окленда». По его словам, прежде чем нарисовать первое «граффити», он жаловался властям на дорожную яму около своего дома около двадцати раз и был проигнорирован. Так Джефф и встал на тропу войны — на краску для пенисов он потратил около 400 долларов только в 2019 году, но Апсон ни о чем не жалеет.

Пример творчества Джеффа

Правда, вскоре может все-таки пожалеть. Городские власти спустя годы обратились в полицию и скоро художник может предстать перед судом. Но едва ли ему грозит серьезное наказание — вероятно, с него взыщут сумму за расходы по выведению краски. В оправдание Джеффа можно сказать, что многие помеченные им ямы и вправду выглядят неприятно и опасно. А некоторые после фаллической пометки все же были заделаны.