«Цап-царап» — главная сущность путинской России. Логотип «замены Макдональдса» украли у производителя кормов для животных

Россия давно уже существует исключительно по путинскому принципу «цап-царап», не в последнюю очередь — «цап-царап» у собственного народа, который это всячески поддерживает. Но и воровать у «зарубежных партнеров» тоже разрешено на высшем уровне.

Очередное воровство выявилось после того как был представлен в РФ логотип компании «Вкусно и точка», которая призвана заместить, ушедший с российского рынка, «Макдональдс». Логотип оказался украден у португальской компании «Matosmix«, которая занимается производством комбикорма и кормов для животных. Что видимо косвенно намекает о будущем позиционировании этого объекта импортозамещения.

Напомним, что принцип «цап-царап» Путин озвучил, выступая на форуме «Россия зовет!» 20 ноября 2021 года, он так объяснил почему Россия не добывает сланцевую нефть, якобы что существующая технология добычи недостаточно экологична, и надо подождать, пока не появятся новые способы:

«Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом — цап-царап. Или задешево купим.»

Известно что мародерство и банальное воровство — это понятное и привычное состояние российского государства, которое мнит себя империей. «Цап-царап» — это как раз про украсть. Российская армия, собранная из быдла, также не может и не будет думать иначе, чем обычный россиянин. Его задача — разграбить, убить и бежать.