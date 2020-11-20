Преступник, захвативший заложников в Тбилиси, озвучил странные требования

Мужчина, захвативший заложников в столице Грузии, озвучил свои требования. Преступник записал видео для соцсетей и изложил три своих пожелания. Они были настолько странными, что в МВД Грузии заподозрили, что гражданин находится в неадекватном состоянии.

Трансляцию с места событий ведет телеканал Imedi.

Захватчик требует, чтобы в Грузии были запрещены все азартные игры. Банки должны снизить процентные ставки по кредитам и выдавать займы под 7% годовых. Кроме того, по всей Грузии должны быть снижены цены на лекарства.

Напомним, мужчина захватил офис микрофинансовой организации в Тбилиси. В помещении находятся 9 человек. Заложникам удалось тайно заснять проходящее.

Офис на проспекте Церетели, 12, оцеплен полицией. Проводится спецоперация. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»