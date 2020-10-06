Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о политической ситуации в стране на фоне массовых протестов после парламентских выборов.

Его обращение опубликовано на сайте главы государства, передает УНН.

“Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина”, — заявил Жээнбеков.

По его словам, власть Киргизии сделала все возможное, чтобы не допустить обострения ситуации.

“Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и отвести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это важнейшие вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле”, — подчеркнул президент.