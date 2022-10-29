Хелловінська тиснява в Сеулі: кількість загиблих зросла до 120, постраждали ще 100

Понад 100 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу.

Як повідомило агентство YNA, кількість загиблих зросла до 120 людей, передає УНН.

“Кількість загиблих у результаті тисняви ​​в центральному районі столиці Південної Кореї Сеула зросла до 120, повідомили представники пожежної служби”, — йдеться у повідомленні.

На кадрах у соціальних мережах видно, як рятувальники та громадяни допомагають кільком людям на місці події. Reuters не зміг перевірити справжність кадрів.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль наказав направити бригаду екстреної медичної допомоги в цей район і сказав, що лікарняні ліжка повинні бути підготовлені, щоб мінімізувати жертви, повідомили в його офісі.