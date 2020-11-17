При пожаре в Подмосковье погиб ребенок, которого отец отнял у матери

Его трехлетняя сестра была госпитализирована с отравлением угарным газом

Стали известны личности пострадавших и погибших при пожаре в городе Пересвет Московской области. В квартире находились с отцом и родственниками двое малышей из многодетной семьи, где всего воспитывалось восемь ребятишек.

Пожар вспыхнул вечером 16 ноября в квартире дома № 14 на улице Королева в Пересвете. Первым запах гари почувствовал пенсионер-инвалид из соседней квартиры, он то и вызвал пожарных, спасатели эвакуировали жителей подъезда. По предварительной версии возгорание произошло на балконе, по всей видимости там курили, а балкон был захламлен, поэтому пламя быстро переместилось в комнату и квартира наполнилась едким дымом. Спасти удалось мужчину, трехлетнюю девочку и 61-летнюю женщину – они доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Когда возгорание потушили, в жилище обнаружили труп еще одного мужчины и пятилетнего мальчика. Сама квартира площадью 52 кв. метра выгорела дотла.

Как удалось выяснить «МК», одним из пострадавших стал 44-летний житель города Краснозаводска. После развода с 40-летней женой (она работает оператором на АЗС) в сентябре этого года он забрал общих детей – пятилетнего сына и трехлетнюю дочку — и переехал жить в Пересвет к 60-летнему отчиму. Пара прожила в браке шесть лет. У супруги пострадавшего есть еще шесть детей от других мужей. К слову, скандалы в семье стали происходить в последние два года. Как говорят знакомые, мужчина нигде не работал и сильно пил, периодически уходя в запои, и даже был замечен в употреблении наркотиков. Он отделился от жены с детьми в своей комнате и не впускал никого. И вот однажды он решил съехать, собрал вещи, взял детей и, ничего не сказав бывшей супруге, ушел. Где конкретно находятся ее дети, женщина даже не представляла, знала только, что где-то в Пересвете. И узнала об этом только, когда ей сообщили о гибели сына. Вместе с мальчиком, судя по всему, погиб отчим его отца.

Соседи по подъезду, где произошел пожар, не могут как-то охарактеризовать жильцов сгоревшей квартиры. Жилище было съемным, его обитатели периодически менялись, поэтому все привыкли, что там постоянно новые люди. По словам очевидцев, отец детей после пожара находился в неадекватном состоянии – то ли от шока, то ли от выпитого.