При взрыве в Бейруте погибли 30 человек, ранены 2,2 тысячи

Власти Ливана сообщили, что на данный момент известно о 30 жителях Бейрута, погибших в результате мощного взрыва, произошедшего во вторник в зоне порта. Список жертв уточняется, сообщили в Минздраве страны.

По данным ливанского Красного креста, пострадали не менее 2,2 тысяч человек.

Местные СМИ сообщают, что больницы в ливанской столице переполнены, пациентов отправляют в госпитали пригородов. // МК