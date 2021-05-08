При взрыве возле школы в Кабуле погибли 55 человек, 150 получили ранения

В Афганистане возросло число жертв и раненных в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле. Погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.

Об этом пишет Le Figaro.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан сообщил журналистам о жертвах в результате взрыва.

«55 человек погибли и 150 получили ранения», — сказал он.

Взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи, в западной части афганской столицы, когда жители делали покупки в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который знаменует собой окончание месяца поста.

Журналисты AFP рассказали, что большинство жертв — это девочки-подростки, которые заканчивают школу. Люди в облаке дыма и пыли искали своих родных в результате взрыва, а некоторые из раненых кричали и страдали.

Миссия Евросоюза в Афганистане раскритиковала это нападение.

«Атака на учеников начальной школы и школ для девочек делает это нападение нападением на будущее Афганистана», — заявила миссия ЕС в Twitter.

Миссия США по содействию Афганистану также выразила «глубокое отвращение» после взрыва. Началось расследование по факту «теракта».

Ответственность за теракт пока еще никто на себя не взял — Талибан отрицает свою причастность. // РБК-Украина