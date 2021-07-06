В России школьник провернул квартирную аферу, разбогатев на 18 миллионов

Разоблачить его смогли в последний момент

17-летнего юношу, который, не имея ни копейки денег умудрился купить квартиру на северо-востоке Москвы, прописаться и выставить жилье на продажу, задержали московские полицейские. Парень, которому теперь грозит уголовное преследование за мошенничество, оказался умен явно не по годам.

Как стало известно «МК», не так давно с заявлением в полицию обратился юрист одной из компаний-застройщика. Сотрудник пояснил, что 24 марта по интернету онлайн была куплена квартира в новостройке на улице Сельскохозяйственная за почти 18 млн руб. Покупателем выступал 17-летний москвич. Естественно, менеджер запросил согласие родителей несовершеннолетнего на сделку — и на электронную почту пришло согласие органов опеки о возможности действовать без информирования родителей (позже выяснили, что документ поддельный). Далее клиенту направили договор купли-продажи для ознакомления, получили подтверждение о подписании. Вскоре компания получила платежку от питерского банка о якобы произведенной оплате за квартиру (и эта платежка оказалась липовой). По адресу клиента послали курьера, чтобы подтвердить электронную подпись, которую затем активировали. Сделку скрепили электронными подписями и зарегистрировали. Квартира стала собственностью парнишки. Однако впоследствии компания обнаружила отсутствие средств на счетах. Но и на это нашелся ответ у юного покупателя — мол, он сам отозвал платеж и пришлет новую платежку. Парнишка одновременно пожаловался, что не может заселиться. Сотрудники компании объяснили, что справить новоселье он сможет, как только придут деньги.

Впрочем, говоря о невозможности новоселья, юноша лукавил. За считанные дни он прописался, вскрыл дверь, поменял личинку замка и выставил квартиру на продажу!

Также он зарегистрировал на квартиру компанию по оптовой торговле фруктами и овощами. Чтобы замести следы, подросток сменил фамилию, никого не поставив в известность. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».

Паренек учится в экономическом колледже. Его родители развелись много лет назад. Отец, инженер по профессии, всю жизнь трудится в научных институтах, мать, бизнесмен мелкой руки, торговала как недвижимостью, так и одеждой.

Родственники считают, что юный аферист – из тех, о ком говорят «горе от ума». О сделках с недвижимостью он, скорее всего, наслушался от мамы, а платежки нарисовал в графических программах. При этом парень не выглядит подавленным, считает, что виной всему несостоятельность системы электронного документооборота. Что касается смены фамилии, то тинейджер пояснил сказал, что давно хотел ее поменять.