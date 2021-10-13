Проект Gulagu.net получил новые записи пыток заключенных в России
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что правозащитники получили еще один архив видеозаписей пыток и издевательств над заключенными.
Об этом, как сообщает телеканал «Дождь», Осечкин рассказал журналисту Александру Плющеву во время стрима на его ютьюб-канале.
По словам основателя Gulagu.net, новые записи передал правозащитникам тот же информатор — программист Сергей. Ранее он предоставил 40 гигабайт видео, к которому получил доступ, отбывая наказание в Саратовской области. Gulagu.net в октябре опубликовал некоторые записи из этого архива, которые вызвали огромный резонанс. На этих записях зафиксированы пытки и изнасилования заключенных в саратовской туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) областного управления ФСИН.
Программист Сергей, рассказал Осечкин, смог получить доступ к видео не только из учреждений ФСИН Саратовской области, но и из других регионов. По словам основателя Gulagu.net, у программиста был доступ к ведомственной сети, где видеофайлы из разных регионов хранились в открытом доступе.
Комментировать содержание нового архива Осечкин отказался, заявив лишь, что никакие записи из него пока не обнародованы.
После публикации видео пыток и издевательств над заключенными в саратовской туберкулезной больнице ФСИН было возбуждено семь уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Их расследует центральный аппарат СК.
Пятеро сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и начальник туберкулезной больницы, где, по данным правозащитников, пытали и насиловали заключенных, отправлены в отставку.