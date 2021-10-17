Программист, обнародовавший видеоархив пыток заключенных в России, попросил убежище во Франции

Программист Сергей, который передал организации Gulagu.net видеоархив с пытками заключенных в российских колониях, прибыл в Париж, где попросил политического убежища. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

«Мы будем обращаться завтра в срочном порядке к властям Франции и просить защитить Сергея. Сам Сергей уже обратился к полиции аэропорта за помощью и началась первичная процедура для просителей политического убежища», — пояснили в организации.

С начала октября Gulagu.net получил два архива с видеозаписями пыток заключенных в российских колониях. Материалы правозащитникам передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области. Опубликованная серия видеозаписей из секретного архива ФСБ и ФСИН вызвала огромный резонанс.

Согласно данным из архива, пытки и изнасилования заключенных осуществлялись в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области, в белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6.

По фактам пыток заключенных в Саратовской области возбуждена серия уголовных дел, начальство УФСИН Саратовской области ушло в отставку. Серию проверок объявили ФСБ и Генпрокуратура. // Znak.com